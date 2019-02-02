"Валенсия" Черышева в результативном матче 22 тура Ла Лиги отобрала очки у "Барселоны"

Несколько минут назад закончилась центральная встреча 22 тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Валенсией". Удивительно увлекательным матч получился еще перед началом, когда официальные твиттеры команд объявили составы команд. Главный тренер "Валенсии" Марселино порадовал российских болельщиков, поставив в основу Дениса Черышева, который неплохо провел несколько последних поединков. Что касается "Барсы", то травмы и дисквалификации заставили Вальверде прибегнуть к глубокой ротации, продуктом которой стал экспериментальный центр поля Аленья-Ракитич-Видаль. Вероятность забитого гола в исполнении "летучих мышей" резко возрастала!

Уже на 3 минуте "Валенсия" заявила о серьезности своих намерений в атаке. После быстрого прорыва Дани Парехо оказался на расстоянии 14 метров от ворот, воспользовался передачей с правого края и первым касанием пробил по воротам "Барсы". Тер Штеген спас команду, но тут же на добивании возник Черышев. Представитель России целил в дальний угол, но мощный удар приняла на себя штанга. Тем не менее, очень долго первого гола ждать не пришлось. "Сине-гранатовые" часто бегали на чужую половину поля, каждый раз натыкались на две плотные стены валенсийской защиты, и на 24 минуте хорошая организация обороны дала свои плоды. Очередное удачное действие на своей половине поля превратилось в быструю атаку, которую своим рывком развил Родриго: испанец добежал до чужой штрафной и выдал разрезающий пас на Гамейро, которому оставалось только подстроится под мяч и отправить "ядро" мимо Тер Штегена. Именно это и было сделано – 0:1.

Вторая половина первого тайма стала вотчиной пенальти. Первыми на 32 минуте дрогнули руки Серхио Роберто. После подачи с левого края левый защитник "Барселоны" положил руки на плечи Вассу в собственной штрафной, завалил датчанина, и арбитр Диано Мальенко быстро указал на точку. К игровому снаряду подошел Дани Парехо и мощным ударом в угол установил новый счет встречи – 0:2. Ситуация начинала походить на критическую, но подопечные Вальверде смогли отыграть 1 мяч до перерыва. На 39 минуте Тони Лато ногами остановил ноги Семеду в собственной штрафной. Как и 7 минут назад, судья незамедлительно показал на точку. На сей раз настало время Месси. Лео совершил не очень длинный разбег, выдержал паузу перед ударом, в течении которой вратарь Нето успел дернуться в левый угол, и пробил точно в противоположную от голкипера сторону – 1:2.

Во втором тайме "Барселона" заметно прижала "Валенсию" к собственным воротам и на 64 минуте довела свой прессинг до логического завершения. После одной из атак Лионель Месси получил мяч от Видаля за пределами штрафной площади и вторым касанием решил пробить в ближний угол. Выстрел получился невероятно красивым: игровой снаряд миновал всех защитников "Валенсии" и с небольшой долей подкрутки влетел точно под ближнюю штангу – 2:2. Справедливости ради, незадолго до пропущенного гола "Валенсия" имела все шансы забить третий мяч. На 60 минуте Денис Черышев прорвался по левому краю и выдал отличную прострельную передачу в район дальней штанги на Родриго. "Ядро" летело на удобной высоте, но Морено не смог под него подстроится и пробил мимо.

После гола Месси игра сразу утратила свои динамизм и скорость, а вместо этого в ход пошли стратегические конструкции с единственной целью "не пропустить". Особенно важным такой исход был для "Валенсии", так как 1 балл на "Камп Ноу" изначально считался хорошим результатом. В итоге встреча закончилась со счетом 2:2. "Барса", безусловно, осталась лидером чемпионата, но при этом дала шанс "Атлетико" сократить отставание от первого места до 3 баллов (если подопечные Симеоне обыграют "Бетис"). "Валенсия" все еще седьмая, и до зоны еврокубков остается всего 2 балла.

"Барселона" – "Валенсия" – 2:2

Голы: Гамейро, 24 – 0:1; Парехо, 32 (пен.) – 0:2; Месси, 39 (пен.) – 1:2; Месси, 64 – 2:2.

"Барселона": Тер Штеген – Семеду (Альба, 46), Пике, Вермален, Роберто – Аленья (Артур, 66), Ракитич, Видаль – Коутиньо (Малком, 84), Месси, Суарес.

"Валенсия": Нето – Пиччини, Паулиста, Гарай, Лато – Васс, Парехо, Коклен (Кондогбия, 72), Черышев – Гамейро (Торрес, 40), Родриго (Мина, 79).