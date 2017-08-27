"Валенсия" четыре раза сыграла вничью с "Реалом" на его поле в последних шести поединках

В матче второго тура чемпионата Испании "Реал" сыграет с "Валенсией".

В последних девяти поединках между клубами в Мадриде "Валенсия" не сумела добиться ни одной победы.

При этом, "летучие мыши" четыре раза сыграли вничью с "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в последних шести поединках.

Матч "Реал" - "Валенсия" состоится сегодня и начнется в 23:15 мск.

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