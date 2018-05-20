"Валенсия" - "Депортиво" - 2:1 (обзор)

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"Валенсия" - "Депортиво" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 38-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" дома обыграла "Депортиво" из Ла-Коруньи.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
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