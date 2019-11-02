"Валенсия" добыла волевую победу над "Эспаньолом"

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"Валенсия" добыла волевую победу над "Эспаньолом"

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Валенсия" в гостях переиграла "Эспаньол" со счётом 2:1.

По итогам первого тайма каталонцы побеждали благодаря реализованному пенальти, однако после перерыва "летучие мыши" ответили двумя голами - отличились Дани Парехо и Макси Гомес.

"Эспаньол" – "Валенсия" - 1:2

Голы: Рока, 31 (пенальти) - 1:0, Парехо, 69 (пенальти) - 1:1, Гомес, 80 - 1:2.

"Эспаньол": Диего Лопес, Педроса, Налдо, Эспиноса, Давид Лопес, Санчес, Рока, У Лэй (Варгас, 65), Дардер (Гранеро, 78), Виктор Гомес, Феррейра (Кампусано, 74).

"Валенсия": Силлессен, Гарай, Коста, Диакаби, Васс, Кондогбиа, Парехо, Ферран Торрес (Собрино, 63; Гайя, 88), Черышев (Вальехо, 63), Родриго, Макси Гомес.

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