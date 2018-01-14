"Валенсия" добывает выездную победу над "Депортиво"

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Валенсия" в гостях выиграла у "Депортиво" со счётом 2:1.

"Депортиво" – "Валенсия" - 1:2

Голы: Гедеш, 37 - 0:1, Родриго, 64 - 0:2, Андоне, 88 - 1:2.

"Депортиво": Мартинес, Альбентоса, Луизинью, Хуанфран, Сидней, Борхес (Чолак, 52), Москера (Вальверде, 70), Гильерме, Перес, Адриан, Андоне.

"Валенсия": Нето, Габриэл, Гайя, Рубен Везу, Гарай, Максимович, Коклен (Монтойя, 83), Парехо, Гедеш, Родриго (Дзадза, 81), Санти Мина (Вьетто, 74).

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