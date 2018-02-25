"Валенсия" догнала "Челси" по количеству голов со "второго этажа"

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"Валенсия" догнала "Челси" по количеству голов со "второго этажа"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Валенсия" играет с "Реалом Сосьедад" (1:0, перерыв).

Счет в этой встрече ударом головой открыл полузащитник "летучих мышей" Санти Мина.

Стоит отметить, что "Валенсия" забила 13-й гол в этом сезоне со "второго этажа" и догнала лидера сезона "Челси" среди команд пяти ведущих европейских лиг.

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Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 25 33
11 Бетис 24 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
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