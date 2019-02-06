"Валенсия" договорилась о переходе хавбека "Леванте"

"Валенсия" договорилась о переходе полузащитника "Леванте" Джейсона, сообщает Marca.

По сведениям издания, летом 2019 года 24-летний футболист присоединится к "летучим мышам" на правах свободного агента. Стороны заключат контракт до 2023 года.

Джейсон находится в структуре "Леванте" с 2012 года, за основную команду "лягушек" он сыграл 95 матчей, забил 12 голов и сделал 7 ассистов. Его стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

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