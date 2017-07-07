"Валенсия" договорилась о покупке вратаря "Ювентуса" Нето



Бразильский вратарь "Ювентуса" Нето близок к переходу в "Валенсию", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит семь миллионов евро без учета бонусов. Голкипер принял решение сменить клуб, так как намерен получать регулярную игровую практику.

27-летний Нето за два сезона в "Ювентусе" провел всего 11 матчей в Серии А.

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