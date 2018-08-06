"Валенсия" договорилась о трансфере Гамейро

Теги валенсиякевин гамейроатлетико мадрид

"Валенсия" договорилась о трансфере Гамейро

Форвард "Атлетико" Кевин Гамейро близок к переходу в "Валенсию".

Как сообщает Mercato365, "летучие мыши" согласовали трансфер игрока за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Гамейро 11 голов в 36 матчах.

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" вышла в лидеры в борьбе за форварда "Атлетико". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов