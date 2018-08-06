"Валенсия" договорилась о трансфере Гамейро

Форвард "Атлетико" Кевин Гамейро близок к переходу в "Валенсию".

Как сообщает Mercato365, "летучие мыши" согласовали трансфер игрока за 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Гамейро 11 голов в 36 матчах.

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