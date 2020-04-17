"Валенсия" договорилась с футболистами о сокращении зарплат

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"Валенсия" договорилась с футболистами о сокращении зарплат

Зарплатный фонд "Валенсии" будет сокращён из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По информации AS, в клубе пришли к договорённости, что уменьшатся оклады руководства, тренеров и футболистов команды.

Сначала зарплаты снизятся на 18 процентов, а если сезон возобновится, но матчи будут проходить без зрителей, то этот показатель скорректируют до 9 процентов.

По итогам 27 туров "Валенсия" занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. За "летучих мышей" выступает российский вингер Денис Черышев.

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