"Валенсия" дома не сумела обыграть "Уэску"

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"Валенсия" дома не сумела обыграть "Уэску"

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Валенсия" на своём поле довольствовалась лишь ничьей в игре с "Уэской".

"Летучие мыши" открыли счёт перед перерывом усилиями Даниэля Васса, однако гол Димитриса Сиоваса в середине второго тайма позволил гостям уйти от поражения.

"Валенсия" – "Уэска" - 1:1

Голы: 1:0 – 38 Васс, 1:1 – 63 Сиовас.

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Гильямон, Гайя, Васс, Рачич (Эскердо, 90), Гедеш (Ли Кан Ин, 85), Джейсон (Муса, 64), Кондогбиа, Вальехо (Гамейро, 64), Макси Гомес.

"Уэска": Фернандес, Сиовас, Педро Лопес (Луизинью, 80), Галан, Пулидо, Хуан Карлос (Гарсия, 62), Сеоане, Москера, Феррейро (Хоакин Муньос, 90), Рафа Мир (Дани Эскриче, 90), Окадзаки (Онтиверос, 80).

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