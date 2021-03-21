"Валенсия" дома обыграла "Гранаду"
Фото: Твиттер @valenciacf
В матче 28 тура испанской Ла Лиги встречались "Валенсия" и "Гранада". Команда Дениса Черышева продолжила чередовать победы и поражения. На этот раз была очередь получить 3 очка. "Летучие мыши" победили соперника со счетом 2:1. Хозяева остались на 12 строчке в турнирной таблице, набрав 33 очка. На 3 балла больше у гостей и они занимают 8 место в чемпионате Испании.
"Валенсия" - "Гранада" 2:1 (1:0)
Голы: Васс, 4 - 1:0, Алекс Бланко, 66 - 2:0, Сольдадо, 90 - 2:1
"Валенсия": Силлессен, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя, Васс (Муса, 87), Гедеш (Вальехо, 89), Рачич, Алекс Бланко (Ли Кан Ин, 79), Солер, Габриэл Паулиста, Макси Гомес.
"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Диас, Херман Санчес, Кини, Кина (Мачис, 46; Молина, 64), Эррера, Этеки (Гоналон, 76), Кенеди (Пуэртас, 57), Вико (Монторо, 46), Сольдадо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14