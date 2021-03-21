"Валенсия" дома обыграла "Гранаду"

Фото: Твиттер @valenciacf

В матче 28 тура испанской Ла Лиги встречались "Валенсия" и "Гранада". Команда Дениса Черышева продолжила чередовать победы и поражения. На этот раз была очередь получить 3 очка. "Летучие мыши" победили соперника со счетом 2:1. Хозяева остались на 12 строчке в турнирной таблице, набрав 33 очка. На 3 балла больше у гостей и они занимают 8 место в чемпионате Испании.

"Валенсия" - "Гранада" 2:1 (1:0)

Голы: Васс, 4 - 1:0, Алекс Бланко, 66 - 2:0, Сольдадо, 90 - 2:1

"Валенсия": Силлессен, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя, Васс (Муса, 87), Гедеш (Вальехо, 89), Рачич, Алекс Бланко (Ли Кан Ин, 79), Солер, Габриэл Паулиста, Макси Гомес.

"Гранада": Руй Силва, Дуарте, Диас, Херман Санчес, Кини, Кина (Мачис, 46; Молина, 64), Эррера, Этеки (Гоналон, 76), Кенеди (Пуэртас, 57), Вико (Монторо, 46), Сольдадо.