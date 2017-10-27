"Валенсия" - единственный испанский клуб, ни разу не проигравший в этом сезоне

"Валенсия" является единственным испанским клубом, который не потерпел ни одного поражения во всех турнирах.

"Летучие мыши" провели 10 матчей, одержали семь побед и три раза сыграли вничью.

В данный момент "Валенсия" занимает второе место в Ла Лиге.

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