"Валенсия" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)

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"Валенсия" - "Эспаньол" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча испанской Примеры между "Валенсией" и "Эспаньолом".

Смотрите также обзор матча "Реал" - "Жирона". | http://soccernews.ru

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10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Леванте Леванте 24 30
12 Леганес Леганес 24 29
13 Эспаньол Эспаньол 24 29
14 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 23 27
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