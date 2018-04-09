"Валенсия" - "Эспаньол" - 1:0 (обзор)

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"Валенсия" - "Эспаньол" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" дома взяла верх над "Эспаньолом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 31 68
3 Валенсия 31 65
4 Реал Мадрид 31 64
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 31 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Реал Сосьедад 31 37
13 Атлетик Бильбао 30 36
14 Леганес 31 36
15 Эспаньол 31 36
16 Алавес 31 35
17 Леванте 31 31
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 31 21
20 Малага 31 17
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