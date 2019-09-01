"Валенсия" готова арендовать Икарди
"Валенсия" хочет приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, испанский клуб готов арендовать аргентинца. Икарди может стать заменой форварда Родриго Морено, который, возможно, перейдет в "Атлетико".
Напомним, что Икарди не входит в планы Конте на новый сезон, поэтому клуб отстранил его от тренировок. В ответ аргентинец подал на клуб в суд.
Читайте также: "Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди. | http://soccernews.ru
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|3
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|3
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|2
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|Бетис
|3
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|2
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