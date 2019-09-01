"Валенсия" готова арендовать Икарди

Теги мауро икардиваленсияинтер милан

"Валенсия" готова арендовать Икарди

"Валенсия" хочет приобрести нападающего "Интера" Мауро Икарди. Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, испанский клуб готов арендовать аргентинца. Икарди может стать заменой форварда Родриго Морено, который, возможно, перейдет в "Атлетико".

Напомним, что Икарди не входит в планы Конте на новый сезон, поэтому клуб отстранил его от тренировок. В ответ аргентинец подал на клуб в суд.

Читайте также: "Атлетико" хочет арендовать у "Интера" Икарди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби

"Лацио" - "Рома": видеотрансляция римского дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов