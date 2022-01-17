"Валенсия" готова повысить зарплату Гайя и Солеру

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"Валенсия" готова повысить зарплату Гайя и Солеру

Фото: инстаграм Гайя\Автор неизвестен

"Валенсия" намерена продлить контракты с капитанами и воспитанниками команды Хосе Луисом Гайя и Карлосом Солером, сообщает Cadena SER.

По информации источника, последнее экономическое предложение Гайя и Солера составляет 6 миллионов евро до вычета налогов для каждого из них. Официальные источники уверяют, что переговоры идут в позитивном ключе.

Отмечается, что эти новые контракты вписываются в финансовый фэйр-плей.

"Валенсия", после ухода Джейсона и Пиччини, имеет примерно 10.2 миллиона евро для операций до конца сезона.

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