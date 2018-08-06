"Валенсия" готова пойти на уступки "Реалу"

"Валенсия" готова пойти на уступки мадридскому "Реалу" в вопросе трансфера нападающего Родриго, сообщает AS.

По сведениям издания, "летучие мыши" могут снизить цену на 27-летнего футболиста до 80 миллионов евро.

Ранее левантийский клуб настаивал на том, что продажа Родриго в "Реал" возможна только за 120 миллионов, которые прописаны в его контракте в качестве отступных.

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