"Валенсия" готова предложить пост главного тренера Пеллегрини

Теги валенсиямануэль пеллегрини

"Валенсия" готова предложить пост главного тренера Пеллегрини

"Валенсия" хочет предложить работу чилийскому тренеру Мануэлю Пеллегрини. Об этом сообщает La Cuarta.

По информации издания, представители испанского клуба уже связывались со специалистом, однако тот пока не дал согласия.

Напомним, что в начале сезона "Валенсия" уволила с поста главного тренера команды Марселино Гарсию Тораля, сейчас клубом руководит Альберт Селадес.

"Валенсия" с 38 баллами занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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