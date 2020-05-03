"Валенсия" готова продать Черышева

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"Валенсия" готова продать Черышева

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев может покинуть клуб в летнее трансферное окно, утверждает Superdeportes.

По сведениям издания, испанский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно. Кроме того, в связи с финансовым кризисом, спровоцированным пандемией коронавируса, "Валенсия" может расстаться с вратарем Яспером Силессеном, защитником Муктаром Диакиби, полузащитниками Жоффре Кондогбия и Ферраном Торресом, а также нападающими Кевином Гамейро и Родриго Морено.

В нынешнем сезоне 29-летний Черышев провел за "Валенсию" 22 матча во всех турнирах, забил три мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с испанским клубом действует до лета 2022 года.

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