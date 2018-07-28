"Валенсия" готова продать основного форварда

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"Валенсия" готова продать основного форварда

Итальянский нападающий "Валенсии" Симоне Дзадза может покинуть клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, клуб готов выставить футболиста на трансфер, так как главный тренер валенсийцев Марселино Тораль недоволен его работой на тренировках. Интерес к форварду проявляет "Милан".

В прошлом сезоне 27-летний Дзадза провел за "Валенсию" 39 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. 

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