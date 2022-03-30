"Валенсия" готова расстаться с Гедешем за серьезную сумму

Фото: твиттер Гедеша\Автор неизвестен

"Валенсия" готов продать португальского атакующего полузащитника Гонсалу Гедеша ближайшим летом, сообщает издание Calciomercato.

По информации источника, "летучие мыши" намерены выручить за португальца не менее 40 миллионов евро.

Отмечается, что в трансфере игрока заинтересована "Рома" и лично ее главный тренер Жозе Моуринью. Ранее сообщалось, что римляне хотят включить в сделку испанского вингера Карлеса Переса.

Напомним, что "Валенсия" приобрела Гедеша из ПСЖ за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне португалец сыграл в 28 матчах Ла Лиги, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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