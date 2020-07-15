"Валенсия" готова расстаться с восемью игроками

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"Валенсия" готова расстаться с восемью игроками

"Валенсия" намерена расстаться с восемью футболистами в летнее трансферное окно, сообщает Goal.

По сведениям издания, испанский клуб готов выставить на трансфер вратаря Яспера Силлессена, защитников Эльякима Мангала, Муктара Дьякаби и Тьерри Коррейю, полузащитников Даниэля Парехо, Жоффреем Кондогбиа и Рубена Собрино, а также нападающими Родриго и Кевина Гамейро.

Руководство "Валенсии" приняло решение приобрести нескольких молодых футболистов. При этом клуб предложит новые контракты Карлосу Солеру и Хосе Пенье.

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