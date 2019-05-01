"Валенсия" готова выкупить права на Черышева

"Валенсия" намерена выкупить у "Вильярреала" права на российского полузащитника Дениса Черышева. Об этом сообщает Super Deporte.

По данным источника, руководство "летучих мышей" уже провело переговоры с агентом футболиста Хинесом Карвахалем.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник участвовал в 41 матче, в котором забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Недавно футболист был травмирован и из-за этого пропустит остаток сезона.

Контракт игрока с "Вильярреалом" рассчитан до лета 2021 года. Трансферная стоимость футболиста - 7 миллионов евро.

А еще: Тренер "Валенсии" прокомментировал травму Черышева| http://soccernews.ru