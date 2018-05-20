"Валенсия" готова заплатить 15 миллионов евро за вингера "Барселоны"

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"Валенсия" готова заплатить 15 миллионов евро за вингера "Барселоны""Валенсия" нацелилась на вингера второй команды каталонской "Барселоны" Хосе Арнаиса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что этим летом "летучие мыши" будут готовы заплатить за 23-летнего игрока "сине-гранатовых" 15 миллионов евро. Однако каталонский гранд желает получить за него на 5 миллионов евро больше. Сам футболист желает перебраться на "Месталью".

В нынешнем сезоне Арнаис забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи в 26 матчах за первую и вторую команды "Барселоны".

Напомним, сегодня "Валенсия" обыграла "Депортиво". | soccernews.ru

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