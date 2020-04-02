"Валенсия" готовится к возобновлению тренировок

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"Валенсия" готовится к возобновлению тренировок

"Валенсия" готовится возобновить тренировки 13 апреля.

Как сообщает Daily Mail, "летучие мыши" планирует проводить тренировки небольшими группами.

Отметим, что 12 апреля в Испании снимут все ограничительные меры, однако если ситуация с коронавирусом не изменится, то все ограничения будут продлены.

В таком случает "Валенсия" будет вынуждена отложить возобновление тренировок. Напомним, что в клубе было зафиксировано 25 случаев заражения коронавирусом.

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