"Валенсия" - "Хетафе" - 1:2 (обзор)

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"Валенсия" - "Хетафе" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Валенсия" дома уступила "Хетафе".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 32 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Хетафе 33 45
9 Сельта Виго 33 44
10 Жирона 32 44
11 Эйбар 33 43
12 Атлетик Бильбао 33 40
13 Реал Сосьедад 32 40
14 Леганес 33 39
15 Алавес 32 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 33 27
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 32 17
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