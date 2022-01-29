"Валенсия" хочет арендовать форварда "Тоттенхэма"

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"Валенсия" хочет арендовать форварда "Тоттенхэма"

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Брайан Хиль близок к возвращению в Испанию, где он ранее выступал за "Севилью", "Эйбар" и "Леганес".

20-летний футболист может перейти в "Валенсию" на правах аренды, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, "летучие мыши" сделали запрос о переходе флангового нападающего и ждут ответа от "шпор".

Прошлым летом "Тоттенхэм" купил Хиля у "Севильи" за 25 миллионов евро. В его активе 1 ассист в 20 матчах текущего сезона.

Не пропустите: "Валенсия" взяла в аренду скандального воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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