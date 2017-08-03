"Валенсия" хочет арендовать Крыховяка

Хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк может перейти в "Валенсию", сообщает France Football.

По сведениям издания, "летучие мыши" намерены арендовать 27-летнего поляка с правом последующего выкупа за 22 миллиона евро.

Стоит отметить, что до перехода в ПСЖ Крыховяк выступал за другой испанский клуб - "Севилью".

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