"Валенсия" хочет купить Дениса Суареса

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"Валенсия" хочет купить Дениса Суареса

"Валенсия" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Денису Суаресу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, левантийский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Видеть игрока в составе "летучих мышей" хочет лично главный тренер команды Марселино Гарсия Тораль, который работал с ним в "Вильярреале".

В минувшем сезоне 23-летний Суарес провел за "Барселону" 36 матчей и забил 3 гола. Ранее хавбек отказался перейти в "Наполи".

Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Валенсии". | http://soccernews.ru

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