"Валенсия" хочет купить форварда "Атлетико"

"Валенсия" проявляет интерес к нападающему "Атлетико" Кевину Гамейро, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, валенсийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Агент форварда уже провел предварительные переговоры с руководством "Валенсии".

В минувшем сезоне 31-летний Гамейро провел за "Атлетико" 36 матчей и забил 11 голов.

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