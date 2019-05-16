"Валенсия" хочет купить форварда "Реала"
"Валенсия" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Мариано Диасу, сообщает AS.
По сведениям издания, валенсийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Клуб может купить форварда в случае попадания в Лигу Чемпионов. Трансфер вполне вероятен, так как главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не рассчитывает на игрока.
В нынешнем сезоне 25-летний Диас провел за "Реал" 22 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Его контракт с клубом действителен до лета 2023 года.
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