"Валенсия" хочет купить Марио Фернандеса

"Валенсия" проявляет предметный интерес к правому защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, сообщает испанская пресса.

"Летучие мыши" изучают возможность подписания натурализованного бразильца после срыва трансфера фулбека "Наполи" Эльсеида Хюсая.

Также левантийский клуб претендует на Тьерри Коррейя из лиссабонского "Спортинга".

Стоит отметить, что рыночная стоимость Фернандеса оценивается в 30 миллионов евро.

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