"Валенсия" хочет купить нападающего "Ювентуса"

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"Валенсия" хочет купить нападающего "Ювентуса"

"Валенсия" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марко Пьяце, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хорватом интересуется "Фиорентина".

"Ювентус" согласен расстаться с игроком, но лишь на правах аренды с обязательством последующего выкупа, а также опцией об обратном трансфере.

Во второй половине минувшего сезона 23-летний Пьяца выступал на правах аренды за "Шальке", провел за клуб 13 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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