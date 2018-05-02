"Валенсия" хочет подписать французского таланта

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"Валенсия" хочет подписать французского таланта

"Валенсия" проявляет интерес к полузащитнику "Лилля" Бабакари Сумаре, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. 

19-летний Сумаре перешел в "Лилль" прошлым летом из ПСЖ и провел за клуб 17 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 7,5 миллионов евро.

Не пропустите: Воспитанник "Валенсии" решил остаться в клубе, несмотря на интерес "Атлетико". | http://soccernews.ru

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