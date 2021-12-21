"Валенсия" хочет подписать Година

Фото: инстаграм Година/Автор неизвестен

Уругвайский защитник "Кальяри" Диего Годин может вернуться в чемпионат Испании.

Как сообщает издание Marca, на подписании защитника сборной Уругвая настаивает "Валенсия".

По информации источника, главный тренер "летучих мышей" Хосе Бордалас намерен укрепить оборону за счет опытного уругвайца для борьбы за зону Лиги чемпионов.

В то же время издание Sport сообщает, что в футболисте заинтересован мадридский "Атлетико", в котором Годин выступал на протяжении 9 лет, а также "Реал Бетис",

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