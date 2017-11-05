"Валенсия" хочет подписать хавбека "Тоттенхэма"

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"Валенсия" хочет подписать хавбека "Тоттенхэма"

Хавбек "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Whoscored, "Валенсия" считает, что футболист способен укрепить среднюю линию команды. Учитывая положение игрока в "Тоттенхэме" его переход кажется вполне вероятным.

В текущем сезоне Сиссоко принял участие в 16 матчах, забил два гола и отдал один ассист.

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