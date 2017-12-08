"Валенсия" хочет подписать хавбека "Ювентуса"

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"Валенсия" хочет подписать хавбека "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Стефано Стураро может перейти в "Валенсию", сообщает Super Deporte.

По информации источника, "летучие мыши" хотят подписать 24-летнего футболиста в январе. Клубы уже контактировали по поводу трансфера хавбека.

В этом сезоне Стураро сыграл за "Ювентус" всего 7 матчей, результативными действиями не отличался. 

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