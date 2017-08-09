"Валенсия" хочет получить за Гарая 25 миллионов евро

"Валенсия" определилась по сумме трансфера аргентинского защитника Эсекьеля Гарая, сообщает Superdeporte.

По сведениям издания, испанский клуб хочет получить за игрока не менее 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за футболиста 20 миллионов.

Также 30-летним Гараем интересуется "Ювентус".

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