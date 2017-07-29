"Валенсия" хочет приобрести двух защитников "Интера"

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"Валенсия" хочет приобрести двух защитников "Интера"

Два защитника "Интера" попали в сферу интересов "Валенсии", сообщает Inter-News.

По информации ресурса, "нерадзурри" готовы отпустить Кристиана Ансальди за 9 миллионов евро, а за Джейсона Мурильо клуб хочет получить 15 миллионов.

В прошлом сезоне Ансальди сыграл 26 поединков и сделал две голевые передачи. Мурильо провел 34 игры и отметился одним голом.

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