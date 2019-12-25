"Валенсия" хочет продлить контракт с Гараем

Теги валенсияэсекьель гарай

"Валенсия" хочет продлить контракт с Гараем

"Валенсия" хочет продлить контракт с защитником Эскелем Гараем, пишет AS.

По данным источника, контракт 33-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Зимой защитник может подписать контракт с другим клубом.

Футболистом интересуется "Лион".

Гарай перешел в "Валенсию" летом 2016 года из "Зенита" за 24 миллиона евро.

А еще: "Валенсия" нацелилась на игрока "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca

Азмун попал в топ-100 игроков года по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов