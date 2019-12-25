"Валенсия" хочет продлить контракт с Гараем

"Валенсия" хочет продлить контракт с защитником Эскелем Гараем, пишет AS.

По данным источника, контракт 33-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. Зимой защитник может подписать контракт с другим клубом.

Футболистом интересуется "Лион".

Гарай перешел в "Валенсию" летом 2016 года из "Зенита" за 24 миллиона евро.

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