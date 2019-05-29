"Валенсия" хочет провести Суперкубок Испании по старому регламенту

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"Валенсия" хочет провести Суперкубок Испании по старому регламенту

"Валенсия", которая недавно выиграла Кубок Испании заявила, что должна разыгрывать Суперкубок с действующим чемпионом страны - "Барселоной". Об этом пишет AS.

Федерация футбола Испании планирует разыграть трофей в новом формате - "финал четырех". "Летучие мыши" не согласны с этим из-за того, что считают этот поединок логическим завершением сезона-2018/2019. И поэтому должен проводится по правилам, действовавшим в с начала сезона, то есть Суперкубок разыгрывался с обладателем Кубка и чемпионом Испании.

В связи с этим "Валенсия" хочет обратится в Высший совет спорта, как к третейскому судье.

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