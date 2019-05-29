"Валенсия" хочет провести Суперкубок Испании по старому регламенту
"Валенсия", которая недавно выиграла Кубок Испании заявила, что должна разыгрывать Суперкубок с действующим чемпионом страны - "Барселоной". Об этом пишет AS.
Федерация футбола Испании планирует разыграть трофей в новом формате - "финал четырех". "Летучие мыши" не согласны с этим из-за того, что считают этот поединок логическим завершением сезона-2018/2019. И поэтому должен проводится по правилам, действовавшим в с начала сезона, то есть Суперкубок разыгрывался с обладателем Кубка и чемпионом Испании.
В связи с этим "Валенсия" хочет обратится в Высший совет спорта, как к третейскому судье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32