"Валенсия" хочет сохранить Феррана Торреса

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"Валенсия" хочет сохранить Феррана Торреса

Руководство "Валенсии" готовит новый контракт для вингера Феррана Торреса, сообщает The Sun.

По сведениям издания, боссы "летучих мышей" намерены предложить 17-летнему футболисту соглашение до 2020 года, по которому его сумма отступных вырастет до 25 миллионов евро.

Таким образом, "Валенсия" пытается уберечь Торреса от притязаний "Реала" и "Барселоны", которые проявляют к юному полузащитнику активный интерес. | http://soccernews.ru

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