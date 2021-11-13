"Валенсия" хочет усилиться воспитанником "Барселоны"
"Валенсия" нацелилась на вингера "Вулверхэмптона" Адама Траоре, сообщает The Sun.
По сведениям издания, "летучие мыши" могут предпринять попытку подписать 25-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.
Контракт испанца с "волками" истекает в 2023 году, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.
В текущем сезоне Траоре сыграл за "Вулверхэмптон" 12 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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|М
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|Манчестер Сити
|27
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|3
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|4
|Челси
|27
|44
|5
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|Тоттенхэм
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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