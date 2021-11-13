"Валенсия" хочет усилиться воспитанником "Барселоны"

Фото инстаграм Адама Траоре

"Валенсия" нацелилась на вингера "Вулверхэмптона" Адама Траоре, сообщает The Sun.

По сведениям издания, "летучие мыши" могут предпринять попытку подписать 25-летнего футболиста во время зимнего трансферного окна.

Контракт испанца с "волками" истекает в 2023 году, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

В текущем сезоне Траоре сыграл за "Вулверхэмптон" 12 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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