"Валенсия" хочет вернуть Мату

Теги хуан матаваленсиятрансферы

"Валенсия" хочет вернуть МатуВладелец "Валенсии" Питер Лим планирует вернуть хавбека "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату, сообщает испанское издание La Razon.

Испанец уже защищал цвета "Валенсии" с 2007 по 2011 год. Контракт с "манкунианцами" заканчивается летом 2021 года. 

В текущем сезоне хавбек выходил на поле в составе "МЮ" в 10 матчах. На его счету 2 забитых гола.

Напомним, что в прошлом сезоне футболист отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Также интерес к игроку проявлял "Лацио".

Читать также: "Барселона" нацелилась на защитника "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"

"Тоттенхэм" добыл выездную победу над "Шеффилдом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов