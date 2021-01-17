"Валенсия" хочет вернуть Мату
Владелец "Валенсии" Питер Лим планирует вернуть хавбека "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату, сообщает испанское издание La Razon.
Испанец уже защищал цвета "Валенсии" с 2007 по 2011 год. Контракт с "манкунианцами" заканчивается летом 2021 года.
В текущем сезоне хавбек выходил на поле в составе "МЮ" в 10 матчах. На его счету 2 забитых гола.
Напомним, что в прошлом сезоне футболист отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии. Также интерес к игроку проявлял "Лацио".
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14