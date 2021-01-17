"Валенсия" хочет вернуть Мату

Владелец "Валенсии" Питер Лим планирует вернуть хавбека "Манчестер Юнайтед" Хуана Мату, сообщает испанское издание La Razon.

Испанец уже защищал цвета "Валенсии" с 2007 по 2011 год. Контракт с "манкунианцами" заканчивается летом 2021 года.