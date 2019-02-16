"Валенсия" хочет выкупить россиянина у "Вильярреала"

"Валенсия" намерена выкупить нападающего Дениса Черышева у "Вильярреала". Об этом информирует Marca.

По данным источника, клуб готов отдать за российского игрока 7 миллионов евро.

Инициатором покупки 28-летнего футболиста является главный тренер "Валенсии" Марселино. Специалиста устраивают результаты Черышева в нынешнем сезоне, однако Марселино может изменить решение, если игрок травмируется или сбавит в игре.

Черышев перешел в "Вильярреал" в 2016 году, но до этого два года играл в аренде клуба. В "Валенсии" впервые дебютировал в феврале 2016 года.

В нынешнем сезоне россиянин участвовал в 27 играх за "Валенсию", отметившись 4 голами и отдал 3 ассистами.

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