"Валенсия" хочет завершить строительство нового стадиона только за счет сделки с CVC

Фото: инстаграм "Валенсии"/Автор неизвестен

"Валенсия" намерена завершить строительство нового стадиона, однако владелец клуба Питер Лим не намерен вкладывать дополнительные средства.

Как сообщает Cadena SER, "Валенсия" сейчас рассматривает возможность завершения строительства "Nou Mestalla" только за счёт средств, полученных от сделки с CVC, это около 80 миллионов евро.

По информации источника, это означает лишь полную внешнюю отделку, так как на все работы необходимо всего 120 миллионов.

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