"Валенсия" и "Атлетик" сильнейшего не выявили
В рамках 13-го тура испанской Примеры "Валенсия" дома расписала ничью с "Атлетиком".
В составе "летучих мышей" отличились Карлос Солер и Ману Вальехо. Денис Черышев появился на поле во втором тайме и отыграл около 30 минут. За команду из Бильбао забивали Асьер Вильялибре и Рауль Гарсия.
"Валенсия" – "Атлетик" - 2:2
Голы: 1:0 – 26, пенальти Солер, 1:1 – 55 Вильялибре, 1:2 – 79, пенальти Рауль Гарсия, 2:2 – 83 Вальехо.
"Валенсия": Доменек, Диакаби, Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс (Тьерри Коррейя, 71), Муса (Черышев, 60), Рачич, Гедеш (Джейсон, 71), Солер, Вальехо, Макси Гомес.
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Капа (Де Маркос, 67), Берчиче, Весга (Унаи Лопес, 46), Дани Гарсия, Муниаин (Нуньес, 84), Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 77), Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14