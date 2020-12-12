"Валенсия" и "Атлетик" сильнейшего не выявили

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"Валенсия" и "Атлетик" сильнейшего не выявили

В рамках 13-го тура испанской Примеры "Валенсия" дома расписала ничью с "Атлетиком".

В составе "летучих мышей" отличились Карлос Солер и Ману Вальехо. Денис Черышев появился на поле во втором тайме и отыграл около 30 минут. За команду из Бильбао забивали Асьер Вильялибре и Рауль Гарсия.

"Валенсия" – "Атлетик" - 2:2

Голы: 1:0 – 26, пенальти Солер, 1:1 – 55 Вильялибре, 1:2 – 79, пенальти Рауль Гарсия, 2:2 – 83 Вальехо.

"Валенсия": Доменек, Диакаби, Тони Лато, Габриэл Паулиста, Васс (Тьерри Коррейя, 71), Муса (Черышев, 60), Рачич, Гедеш (Джейсон, 71), Солер, Вальехо, Макси Гомес.

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Йерай Альварес, Капа (Де Маркос, 67), Берчиче, Весга (Унаи Лопес, 46), Дани Гарсия, Муниаин (Нуньес, 84), Беренгер, Вильялибре (Рауль Гарсия, 77), Уильямс.

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