"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей

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"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей

В рамках 24-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Атлетико".

"Атлетико" по-прежнему занимает четвертое место, а "Валенсия" поднялась на шестое.

"Валенсия" - "Атлетико" 2:2

Голы: Льоренте, 15 - 0:1, Габриэл Паулиста, 40 - 1:1, Томас, 43 - 1:2, Кондогбиа, 59 - 2:2

"Валенсия": Доменек, Мангаля, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Парехо, Ферран Торрес, Солер (Черышев, 80), Кондогбиа, Гедеш (Гамейро, 60), Макси Гомес.

"Атлетико": Облак, Арьяс (Мората, 66), Фелипе, Лоди (Врсалько, 53), Савич, Сауль, Коке (Феррейра Карраско, 77), Витоло, Льоренте, Корреа, Томас.

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