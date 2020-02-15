"Валенсия" и "Атлетико" завершили матч результативной ничьей
В рамках 24-го тура испанской Примеры "Валенсия" сыграла вничью с "Атлетико".
"Атлетико" по-прежнему занимает четвертое место, а "Валенсия" поднялась на шестое.
"Валенсия" - "Атлетико" 2:2
Голы: Льоренте, 15 - 0:1, Габриэл Паулиста, 40 - 1:1, Томас, 43 - 1:2, Кондогбиа, 59 - 2:2
"Валенсия": Доменек, Мангаля, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс, Парехо, Ферран Торрес, Солер (Черышев, 80), Кондогбиа, Гедеш (Гамейро, 60), Макси Гомес.
"Атлетико": Облак, Арьяс (Мората, 66), Фелипе, Лоди (Врсалько, 53), Савич, Сауль, Коке (Феррейра Карраско, 77), Витоло, Льоренте, Корреа, Томас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14