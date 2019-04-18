"Валенсия" и "Айнтрахт" пробились в 1/2 финала Лиги Европы

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"Валенсия" и "Айнтрахт" пробились в 1/2 финала Лиги Европы

Завершились еще два ответных матча 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинал вышли "Валенсия" и "Айнтрахт".

"Валенсия" и во втором матче уверенно переиграла "Вильярреал". "Айнтрахт" дома выиграл у "Бенфики" со счетом 2:0 и пробился в следующую стадию по правилу выездного гола.

"Валенсия" Испания – "Вильярреал" Испания - 2:0 (1:0) - первый матч 3:1
Голы: Лато, 13 - 1:0, Парехо, 54 - 2:0

"Валенсия": Нето, Диакаби, Ронкалья, Тони Лато, Ферран Торрес, Васс, Парехо (Коклен, 62), Солер (Габриэл, 46), Гедеш (Ли Кан Ин, 68), Гамейро, Санти Мина.

"Вильярреал": Фернандес, Руис, Фунес Мори, Коста, Ратиу, Касерес (Форнальс, 64), Тригерос (Хави Фуэго, 74), Педраса, Морланес, Раба (Чуквуэзе, 46), Морено.

"Айнтрахт" Германия – "Бенфика" Португалия - 2:0 (1:0) - первый матч - 2:4
Голы: Костич, 36 - 1:0, Роде, 67 - 2:0

"Айнтрахт": Трапп, Абраам, Фалетт, да Кошта, Костич, Роде, Хасебе, Гачинович, Фернандес, Ребич, Йович.

"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда, Жардел, Фейса, Самарис (Пицци, 70), Рафа Силва (Сальвио, 72), Жедсон Фернандеш, Жоау Феликс, Сеферович.

Не пропустите: Фанат "Бенфики" по ошибке приехал не в тот город Франкфурт на матч Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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